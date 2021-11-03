Заявка збірної України U-21 на матчі відбору Євро-2023: кого викликав Ротань

Молодіжна збірна України проведе два матчі кваліфікації Євро-2023. Руслан Ротань визначився із заявкою на поєдинки.

Бойовий склад

Тренерський штаб на чолі з легендою збірної України Русланом Ротанем визначився із списком футболістів, які допоможуть "синьо-жовтим" у найближчих відбіркових матчах. У заявку увійшли 23 гравці.

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Слід відзначити у заявці двох голкіперів Руслана Нещерета з Динамо та стража воріт Шахтаря Анатолія Трубіна. Також у список були включені Олександр Сирота та Михайло Мудрик.

Заявка збірної України U-21

Воротарі: Руслан Нещерет, Кіріл Фесюн, Анатолій Трубін

Руслан Нещерет, Кіріл Фесюн, Анатолій Трубін Захисники: Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко, Антон Боль, Арсеній Батагов, Олександр Драмбаєв, Олексій Сич, Максим Таловєров, Дмитро Капінус

Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко, Антон Боль, Арсеній Батагов, Олександр Драмбаєв, Олексій Сич, Максим Таловєров, Дмитро Капінус Півзахисники: Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Олександр Назаренко, Володимир Бражко, Олег Очеретько, Дмитро Криськів, Микола Михайленко, Данило Алефіренко, Іван Желізко

Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Олександр Назаренко, Володимир Бражко, Олег Очеретько, Дмитро Криськів, Микола Михайленко, Данило Алефіренко, Іван Желізко Нападники: Богдан В'юнник, Микола Кухаревич

У резервний список потрапили 12 футболістів: Максим Брагару, Валерій Дубко, Богдан Білошевський, Владислав Ванат, Євген Ісаєнко, Дмитро Мацапура, Денис Нагнойний, Роман Дідик, Данило Кравчук, Богдан Порох, Олег Горін, Ельдар Кулієв.

Графік матчів та ситуація України у групі

Перший із двох поєдинків буде виїзним для підопічних Руслана Ротаня. "Синьо-жовті" полетять на гру проти Північної Македонії, яка відбудеться 11 листопада. А вже 16 листопада молодіжна національна команда у Львові прийме Сербію.

Перед двома матчами збірна України з 9 пунктами посідає 2 місце у групі Н. Наше відставання від лідерів, якими є французи, складає лише одне очко. Третіми у таблиці якраз йдуть македонці, у їх активі 5 балів. Серби з 4 очками посідають 5-ту позицію.