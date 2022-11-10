У сезоні-2022/2023 Марко Ройс через різного характеру пошкодження пропустив чимало матчів дортмундської Боруссії. 33-річний атакувальний півзахисник "джмелів" тепер не зіграє на Мундіалі. Усьому винна чергова травма.
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Втрата для Німеччини
Ройс знову не щастить. Футболіст вже пропустив чемпіонат світу 2014 та два поспіль чемпіонати Європи – у 2016 та 2020 роках.
5 листопада Марко востаннє виходив у футболці Боруссії у матчі проти Бохума (3:0), але відіграв лише 23 хвилини. Після чого пропустив наступний поєдинок проти Вольфсбурга, у якому "джмелі" поступились супернику з рахунком 2:0.
У цьому сезоні Ройс відіграв на клубному рівні 12 зустрічей, у яких забив 3 голи та зробив 4 асисти. Загалом провів на полі 904 хвилини в усіх турнірах.
Головне про виступи Ройса у збірній Німеччини
- У футболці національної команди провів 48 матчів. За зіграний час наколотив 15 м'ячів та ще 14 разів асистував партнерам по збірній. Заробив 3 жовті картки.
- На чемпіонаті світу 2018 відзначився одним голом та результативною передачею.
- Востаннє грав за "Бундестім" у листопаді 2021 року. Сталось це у кваліфікаційному матчі ЧС проти Ліхтенштейну. Та зустріч закінчила розгромною перемогою Німеччини 9:0. Ройс забив один м'яч та зробив 3 гольові паси.
- Після чого більше не грав. То травми мучили футболіста, то хворів, то просто був поза заявкою команди.
- У 2012-му та 2019-му роках ставав найкращим футболістом року.