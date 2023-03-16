Англія оголосила склад на матчі відбору до Євро-2024: хто зіграє проти збірної України

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт викликав на березневі матчі 25 футболістів. Чвертьфіналіст ЧС-2022 зіграє з Україною 26 березня.

У березні "Три леви" зіграють два поєдинки: 23 числа підопічні Саутгейта зіграють проти Італії, а за три дні на "Вемблі" прийматимуть збірну України. Наставник Англії визначився зі складом команди на відповідальні матчі. Вибір головного тренера англійців виявився досить несподіваним.

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Вибір Саутгейта

Поза списком Саутгейта опинилася ціла низка учасників чемпіонату світу-2022 в Катарі: Трент Александер-Арнольд, Конор Коуді, Бен Вайт, Рахім Стерлінг та Каллум Вілсон. Вдруге отримав виклик форвард Брентфорда Айван Тоні. Практично усі футболісти представляють чемпіонат Англії, лише Джуд Беллінгем грає в німецькій Бундеслізі.

Склад збірної Англії

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Ньюкасл), Аарон Рамсдейл (Арсенал)

Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Ньюкасл), Аарон Рамсдейл (Арсенал) Захисники: Бен Чілвелл, Ріс Джеймс (обидва - Челсі), Ерік Даєр (Тоттенгем), Марк Гуехі (Крістал Пелас), Гаррі Магвайр, Люк Шоу (обидва - Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз, Кайл Вокер (обидва - Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл)

Бен Чілвелл, Ріс Джеймс (обидва - Челсі), Ерік Даєр (Тоттенгем), Марк Гуехі (Крістал Пелас), Гаррі Магвайр, Люк Шоу (обидва - Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз, Кайл Вокер (обидва - Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл) Півзахисники: Деклан Райс (Вест Гем), Келвін Філліпс (Манчестер Сіті), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Мейсон Маунт, Конор Галлахер (обидва - Челсі), Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Джеймс Меддісон (Лестер);

Деклан Райс (Вест Гем), Келвін Філліпс (Манчестер Сіті), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Мейсон Маунт, Конор Галлахер (обидва - Челсі), Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Джеймс Меддісон (Лестер); Нападники: Філ Фоден, Джек Гріліш (обидва - Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Айван Тоні (Брентфорд)

, що на Мундіалі-2022 в Катарі збірна Англії припинила виступи на стадії чвертьфіналу. Підопічні Саутгейта поступилися Франції з рахунком 1:2. На Євро-2020 "Три леви" стали віцечемпіонами турніру, програвши у фіналі по пенальті італійцям. Саме проти "Скуадри Адзурри" Англія розпочне відбір до ЧЄ-2024.