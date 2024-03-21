Без лідера Жирони: Ребров оголосив заявку збірної України на гру проти боснійців
Джерело:УАФ
Залишились лічені години до півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024, у якому Боснія і Герцеговина прийме Україну. Тренерський штаб на чолі із Сергієм Ребровим визначився із заявкою на цю виїзну гру.
Сергій Станіславович включив у заявку збірної України 23-х футболістів. Поза вибором Реброва залишились одразу п'ятеро гравців – Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Піхальонок, Віктор Циганков та Данило Сікан.
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Заявка збірної України на гру проти боснійців
На жаль, Віктор Циганков таки не зможе допомогти команді у грі проти боснійців. Тренерський штаб до останнього надіявся на допомогу правого вінгера Жирони, який приїхав у розташування збірної із травмою. Але 21 березня Циганков стежитиме за матчем із трибун у Зениці.
Натомість Ребров довірив місце у заявці талановитим Максиму Таловєрову та Володимиру Бражку. Також серед 23-х гравців є прізвище одного із лідерів Дніпра-1 Олексія Гуцуляка. Олександр Тимчик, якого Ребров довикликав у національну команду, теж потрапив у заявку на найближчу гру.
- Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Андрій Лунін.
- Захисники: Юхим Конопля, Богдан Михайліченко, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко.
- Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Маліновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Олексій Гуцуляк та Олександр Зубков.
- Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик та Владислав Ванат.
Переможець поєдинку вийде у фінал плей-оф, де 26 березня зіграє проти тріумфатора іншого півфіналу Ізраїль – Ісландія. Саме переможець фінального поєдинку вийде у фінальну частину Євро-2024, яке вже у червні стартує у Німеччині.