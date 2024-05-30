Є шанс зіграти у фіналі: Лунін потрапив до заявки Реала на найважливіший матч сезону

Український голкіпер Реала Андрій Лунін ризикує не зіграти у фіналі Лиги чемпіонів проти дортмундської Боруссії через температуру. Утім, шанси побачити Луніна в грі є, оскільки Карло Анчелотті включив його до заявки на найважливіший матч сезону.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті оголосив заявку на фінал Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії. Поєдинок відбудеться 1 червня о 22:00 за Києвом на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

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Заявка Реала на фінал Ліги чемпіонів

До заявки потрапив український голкіпер Андрій Лунін, який пропустив три тренування "вершкових" через температуру. Тож 25-річний українець не втрачає надії зіграти у вирішальному матчі найпрестижнішого євротурніру.

Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Кепа Аррісабалага, Фран Гонсалес.

Захисники: Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Давід Алаба, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсія, Антоніо Рюдігер, Ферлан Менді.

Півзахисники: Джуд Беллінгем, Тоні Кроос, Лука Модрич, Едуардо Камавінга, Федеріко Вальверде, Орельєн Тчуамені, Дані Себальйос, Арда Гюлер, Маріо Мартін.

Нападники: Вінісіус Жуніор, Родріго, Хоселу, Браїм Діас.

Лунін провів усі матчі "вершкових" у цьогорічному плей-оф Ліги чемпіонів, оскільки зірковий бельгієць Тібо Куртуа пропустив майже весь сезон через серйозну травму.

Після відновлення Куртуа зіграв у чотирьох із п'яти останніх матчів Реала в Ла Лізі. Луніну тренерський штаб Анчелотті за цей період відвів лише зустріч проти Вільярреала (4:4) у 37-му турі.

У поточному сезоні Андрій Лунін провів за Реал 31 поєдинок, у яких пропустив 32 м'ячі. 12 разів український голкіпер зберіг ворота королівського клубу в недоторканності.