Молодіжна збірна України з 20 по 27 березня проведе навчально тренувальний збір, в рамках підготовки до Євро-2023. Головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань оголосив список з 26-ти футболістів, які викликані на матчі.

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Ротань працює на трьох фронтах

До основної заявки потрапили 7 легіонерів. З Олександрії, яку теж тренує Ротань, викликали двох гравців: Микола Михайленко – в основній заявці, а Вікентій Волошин – у резерві. Також тренерський штаб "молодіжки" визначився з резервом, до якого ввійшли 13 гравців.

Зазначимо, що тренувальний збір, скоріше за все, проведуть помічники Ротаня, оскільки сам Руслан Петрович 26 березня керуватиме діями головної команди країни у матчі проти Англії.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка), Яків Кінарейкін (Дніпро-1 Дніпро).

Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка), Яків Кінарейкін (Дніпро-1 Дніпро). Захисники: Ростислав Лях, Віталій Роман, Роман Дідик (усі — Рух Львів), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Крістіан Біловар (АЕЛ, Кіпр), Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем, Бельгія).

Ростислав Лях, Віталій Роман, Роман Дідик (усі — Рух Львів), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Крістіан Біловар (АЕЛ, Кіпр), Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем, Бельгія). Півзахисники: Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Валентин Рубчинський, Олександр Назаренко (обидва — Дніпро-1 Дніпро), Володимир Бражко, Максим Хлань (обидва — Зоря Луганськ), Микола Михайленко (Олександрія), Олексій Кащук (Сабах, Азербайджан), Олег Очеретько, Дмитро Криськів (обидва — Шахтар Донецьк), Максим Брагару (Чорноморець Одеса).

Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Валентин Рубчинський, Олександр Назаренко (обидва — Дніпро-1 Дніпро), Володимир Бражко, Максим Хлань (обидва — Зоря Луганськ), Микола Михайленко (Олександрія), Олексій Кащук (Сабах, Азербайджан), Олег Очеретько, Дмитро Криськів (обидва — Шахтар Донецьк), Максим Брагару (Чорноморець Одеса). Нападники: Богдан В’юнник (Грацер, Австрія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк), Владислав Ванат (Динамо Київ), Микола Кухаревич (Гіберніан, Шотландія).

Резервний список

Воротар: Денис Твардовський (Шахтар Донецьк).

Денис Твардовський (Шахтар Донецьк). Польові гравці: Дмитро Капінус (Металіст 1925 Харків), Олексій Сич (Кортрейк, Бельгія), Антон Боль, Максим Дячук, Назар Волошин, Владислав Супряга (усі — Динамо Київ), Мар’ян Фарина (Шахтар Донецьк), Андрій Булеза (Минай), Марко Сапуга (Рух Львів), Вікентій Волошин (Олександрія), Ельдар Кулієв (Зіра, Азербайджан), Максим Кучерявий (Фалкірк, Шотландія).

Важливо! 24 березня в Туреччині молодіжна збірна України зустрінеться зі своїми однолітками з Данії. А 27 березня "синьо-жовті" зіграють проти молодіжної збірної Італії.

Фінальна частина Євро-2023 (U-21) проходитиме в період із 21 червня до 8 липня в Грузії та Румунії. У турнірі братимуть участь 16 команд. Підопічні Ротаня на груповому раунді зіграють з Румунією, Іспанією та Хорватією. Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.