Не дали дорогу українцю: Дніпро-1 оновив заявку на матчі Ліги конференцій

Команда Олександра Кучера непогано підсилилась взимку і внесла всіх трьох легіонерів до заявки на єврокубки. А ось єдиному українському новачку місця у ній не знайшлось.

Дніпро-1 готується до відновлення сезону 2022-2023 і проводить збори в Туреччині. Команді Кучера доведеться раніше повернутися до офіційних поєдинків ніж більшості клубів УПЛ.

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Справа в тому, що дніпряни пройшли в плей-офф Ліги конференцій. Там в 1/16 фіналу лідер УПЛ зіграє проти кіпрського АЕКа з Ларнаки. Напередодні відновлення євросезону Дніпро-1 оновив свою заявку.

Команда відзаявила Габріеля Бузанелло та Артема Громова, які залишили дніпрян. Замість них клуб заявив трьох новачків-легіонерів – флангових захисників Хайнера та Маттаріту, а також вінгера Пеглоу. А ось Євгену Пасічу, який прийшов взимку з Вереса, місця не знайшлось.

Заявка Дніпра-1

: Макс Валеф, Владислав Рибак, Яків Кінарейкін.: Яніс Амаш, Хайнер, Микита Кононов, Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Рональд Матарріта.: Едуард Сарапій, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Руслан Бабенко, Сергій Горбунов, Валентин Рубчинський, Валерій Лучкевич, Ігор Когут, Олександр Назаренко, Володимир Танчик.: Артем Довбик, Домінго Бланко, Фарес Балулі, Жоау Пеглоу.

Нагадаємо, що на груповій стадії дніпряни посіли друге місце, пропустивши вперед АЗ Аклмаар. Позаду залишились Аполлон та Вадуц. Матчі проти АЕКа пройдуть 16 та 23 лютого.

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До слова, Дніпро-1 вже грав проти команди з Ларнаки цього євросезону. У кваліфікації Ліги Європи команда Кучера двічі програла кіпріотам (1:2, 0:3) і вилетів в Лігу конференцій. АЕК же посів третє місце в групі ЛЄ, обійшовши київське Динамо.