Динамо вирушило на матч Ліги Європи: кого з собою взяв Луческу на гру проти Ренна

4 жовтня 2022 , 16:53
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Джерело:

сайт Динамо

Київське Динамо взяв курс у Францію, де вже 6 жовтня зіграє у 3-му турі групового раунду Ліги Європи проти Ренна. Мірча Луческу взяв із собою 26 футболістів.

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Місце у заявці українського гранда знайшлось двом гравцям групи атаки – Самбі Діалло, який після безрезультативних пошуків нової команди, повернувся у Динамо та нападнику Владиславу Кулачу, який відновився від травми.

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Також із командою поїхали два легіонери – Джастін Лонкейк та Кахім Перріс.

Заявка Динамо

  • Воротарі: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко;
  • Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора;
  • Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Джастін Лонвейк, Кахім Перріс, Самба Діалло;
  • Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін, Владислав Кулач.
Важливо. Стартовий свисток про початок матчу Ренн – Динамо пролунає о 22:00

Динамо невдало розпочало для себе груповий раунд Ліги Європи – два програні матчі та нуль балів в активі після двох турів.

Ренн із 4 очками лідирує у групі "В". Таку ж кількість пунктів має турецьке Фенербахче.

Автор: Софія Кулай