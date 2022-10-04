Динамо вирушило на матч Ліги Європи: кого з собою взяв Луческу на гру проти Ренна

Київське Динамо взяв курс у Францію, де вже 6 жовтня зіграє у 3-му турі групового раунду Ліги Європи проти Ренна. Мірча Луческу взяв із собою 26 футболістів.

Їдуть за першою перемогою у Лізі Європи

Місце у заявці українського гранда знайшлось двом гравцям групи атаки – Самбі Діалло, який після безрезультативних пошуків нової команди, повернувся у Динамо та нападнику Владиславу Кулачу, який відновився від травми.

Дивіться також Президент Реала та Лунін зустрілись із українськими дітьми та подарували квитки на Шахтар

Також із командою поїхали два легіонери – Джастін Лонкейк та Кахім Перріс.

Заявка Динамо

Воротарі: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко;

Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко; Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора;

Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора; Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Джастін Лонвейк, Кахім Перріс, Самба Діалло;

Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Джастін Лонвейк, Кахім Перріс, Самба Діалло; Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін, Владислав Кулач.

Стартовий свисток про початок матчу Ренн – Динамо пролунає о 22:00

Динамо невдало розпочало для себе груповий раунд Ліги Європи – два програні матчі та нуль балів в активі після двох турів.

Ренн із 4 очками лідирує у групі "В". Таку ж кількість пунктів має турецьке Фенербахче.