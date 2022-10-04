Динамо вирушило на матч Ліги Європи: кого з собою взяв Луческу на гру проти Ренна
Джерело:сайт Динамо
Київське Динамо взяв курс у Францію, де вже 6 жовтня зіграє у 3-му турі групового раунду Ліги Європи проти Ренна. Мірча Луческу взяв із собою 26 футболістів.
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Місце у заявці українського гранда знайшлось двом гравцям групи атаки – Самбі Діалло, який після безрезультативних пошуків нової команди, повернувся у Динамо та нападнику Владиславу Кулачу, який відновився від травми.
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Також із командою поїхали два легіонери – Джастін Лонкейк та Кахім Перріс.
Заявка Динамо
- Воротарі: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко;
- Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора;
- Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Джастін Лонвейк, Кахім Перріс, Самба Діалло;
- Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін, Владислав Кулач.
Динамо невдало розпочало для себе груповий раунд Ліги Європи – два програні матчі та нуль балів в активі після двох турів.
Ренн із 4 очками лідирує у групі "В". Таку ж кількість пунктів має турецьке Фенербахче.