Динамо оголосило остаточну заявку на матчі Ліги Європи проти Брюгге

На початку лютого київське Динамо подало заявку команди на 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2020/21.

На матчі проти бельгійського Брюгге, який відбудуться 18 лютого (вдома) і 25 лютого (на виїзді), за списком А заявлені 24 футболісти. Тепер стали відомі гравці, заявлені за списком В.

До слова: Динамо – Брюгге: в якому стані перебуває газон НСК "Олімпійський" перед матчем Ліги Європи

До нього увійшли 12 футболістів:

Голкіпери: 35. Руслан Нещерет, 51. Валентин Моргун;

Захисники: 16. Віталій Миколенко, 4. Денис Попов, 2. Данило Скорко, 34. Олександр Сирота, 55. Костянтин Вівчаренко, 25. Ілля Забарний;

Півзахисники: 33. Назар Волошин, 28. Вікентій Волошин;

Нападники: 32. Кирило Попов, 30. Владислав Ванат.