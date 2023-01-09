Маліновський пролетів повз заявку Аталанти на найближчий матч

9 січня 2023, 10:12
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Джерело:

твітер Аталанти

Аталанта 9 січня зіграє на виїзді проти Болоньї у 17-му турі Серії А. Руслану Маліновському не знайшлось місця у заявці на майбутній поєдинок.

Джан П'єро Гасперіні взяв із собою 23 футболістів. Однак серед них не знайшлось прізвища Руслана Маліновського.

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Натяк на від'їзд українського півзахисника

Це ще один натяк на можливий перехід у французький Марсель. Адже не було інформації про травму Руслана.


Заявка Аталанти на матч проти Болоньї / Фото з твітеру клубу з Бергамо

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що 9 січня український півзахисник полетить у Францію, щоб пройти медогляд у футбольному клубі Марсель. "Провансальці" хочуть орендувати з правом викупу контракту Маліновського.

Зверніть увагу!  Аталанта ж зустрінеться з середняком італійської Серії А. Поєдинок проти Болоньї розпочнеться о 21:45 (за київським часом).

У випадку перемоги клуб із Бергамо наздожене у турнірній таблиці дві римські команди – Рому та Лаціо, які посідають 6-те та 5-те місця відповідно. Аталанта поступається їм трьома очками, а це якраз одна звитяга.

Маліновський переїжджає у Францію

  • Чутки про можливий перехід Маліновського у Марсель у пресі літають вже давно. Цього разу "провансальці", як ніколи, близькі до приїзду українця.
  • Повідомлялось, що французький клуб отримав одну відмову від Аталанти. Адже Марсель хоче орендувати Маліновського, а команда з Бергамо вимагає лише повноцінного трансферу Руслана. Українського півзахисника оцінюють у 20 мільйонів євро.
  • Французи вже навіть позбулись Жерсона, який виступав у команді на позиції Маліновського.
  • ЗМІ повідомляли, що Марсель таки вдарив по руках із Аталантою щодо Руслана.
Автор: Софія Кулай