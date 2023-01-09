Маліновський пролетів повз заявку Аталанти на найближчий матч

Аталанта 9 січня зіграє на виїзді проти Болоньї у 17-му турі Серії А. Руслану Маліновському не знайшлось місця у заявці на майбутній поєдинок.

Джан П'єро Гасперіні взяв із собою 23 футболістів. Однак серед них не знайшлось прізвища Руслана Маліновського.

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Натяк на від'їзд українського півзахисника

Це ще один натяк на можливий перехід у французький Марсель. Адже не було інформації про травму Руслана.



Заявка Аталанти на матч проти Болоньї / Фото з твітеру клубу з Бергамо

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що 9 січня український півзахисник полетить у Францію, щоб пройти медогляд у футбольному клубі Марсель. "Провансальці" хочуть орендувати з правом викупу контракту Маліновського.

Аталанта ж зустрінеться з середняком італійської Серії А. Поєдинок проти Болоньї розпочнеться о 21:45 (за київським часом).

У випадку перемоги клуб із Бергамо наздожене у турнірній таблиці дві римські команди – Рому та Лаціо, які посідають 6-те та 5-те місця відповідно. Аталанта поступається їм трьома очками, а це якраз одна звитяга.

Маліновський переїжджає у Францію