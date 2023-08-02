Ексфутболіст збірної України став жертвою злочинців: його кривдників нарешті затримали

На Закарпатті викрили злочинців, які систематично займалися крадіжками. Однією із жертв грабіжників став відомий український гравець, який грав за збірну та донецький Шахтар.

Офіс Генерального прокурора повідомив про затримання злочинців, які обікрали будинок колишнього гравця Шахтаря та збірної України, при цьому не називаючи ім'я жертви. Вони викрали з його будинку значну кількість коштовних речей та гроші.

Читайте також Погрожували прострілити ноги: фанати напали на аргентинських футболістів через погані результати

Підозрювані вже перебувають під вартою

За інформацією Української правди, мова йде про нинішнього наставника Дніпра-1 Олександра Кучера. Він став далеко не єдиним постраждалим від дій грабіжників.

Однією з жертв крадіїв став колишній гравець національної збірної України з футболу та ФК Шахтар Донецьк. З його будинку викрали значну кількість коштовних речей та гроші. Загалом вони (злодії) завдали потерпілим понад 500 тисяч доларів США збитків,

– йдеться у заяві.

Зазначається, що під час проведення обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено викрадене майно та вже обрано запобіжні заходи – це тримання під вартою.



Украдені годинники, які знайшли при обшуку / ОГП



Украдені прикраси​, які знайшли при обшуку / ОГП

. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.