Заслужив зміну формального статусу: Петракова офіційно затвердили тренером збірної України
Джерело:УАФ
Виконком УАФ офіційно затвердив: Олександр Петраков – головний тренер національної збірної України. Під його керівництвом "синьо-жовті" вийшли до плей-офф відбору на Чемпіонат світу в Катарі.
Відповідне рішення схвалили під час засідання, яке відбулося 17 листопада у столичному Будинку футболу. Кандидатуру наставника члени Виконавчого комітету підтримали одноголосно.
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Я абсолютно переконаний, що Олександр Васильович Петраков своєю роботою та результатами повністю заслужив зміну формального статусу на чолі збірної,
– зазначив президент УАФ Андрій Павелко.
Виконком УАФ затвердив Олександра Петракова головним тренером збірної / Фото УАФ
Шлях Петракова у національній збірній
Олександр Петраков 17 серпня став виконувачем обов'язків головного тренера збірної України. Тоді в активі "синьо-жовтих" були лише три очки після трьох зустрічей у кваліфікації до ЧС-2022.
Через три місяці роботи, 16 листопада, українська національна команда виборола право на участь у плей-офф відбору до Чемпіонату світу в Катарі, не програвши жодного поєдинку:
- звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу – Франції;
- перемогла у виїзних матчах з Фінляндією та Боснією і Герцеговиною.