Харлан потрібно визначитися: особисте життя, або фехтування, – Заслужений тренер України

Чотириразова призерка Олімпійських ігор українка Ольга Харлан невдало виступила на Олімпіаді-2020. Українська шаблістка програла в 1/16, за що опинилася під критикою.

Тренер: Це не припустимо

Заслужений тренер України Валерій Штурбабін прокоментував виступ Харлан у Токіо. Ольга програла 25-річній китаянці Ян Хен Ю з рахунком 12:15.

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Штурбабін розкритикував Харлан через те, що українка не доводила свої атаки до логічного завершення.

"Перший номер у світовому рейтингу Ольга Харлан неприємно здивувала. У стартовому бою з китаянкою я нарахував відразу вісім атак, які наша землячка не закінчувала результативними діями. Це неприпустимо для шаблістки, яка робить ставку на агресивний, гостроатакувальний стиль", – сказав тренер.

Також він звернув увагу на те, що Харлан готувалася до Олімпіади у Токіо з італійськими тренерами. За словами Штурбабіна, до збірної України Ольга приєдналася на заключному етапі підготовки.

Харлан, дійсно, дещо здала. Я це пояснюю тим, що вона останнім часом проживає в Італії й тренується у місцевих фахівців. Досить сказати, що за наявною інформацією, Ольга готувалася у складі збірної України лише на заключному етапі підготовки до Ігор в Токіо. Я нічого не маю проти італійських тренерів, але з іншого боку, невідомо, хто був у Харлан спаринг-партнерами, як було з мотивацією,

– зазначив фахівець.

Після поразки Харлан заявила, що візьме паузу. Штурбабін вважає, що українці потрібно визначитися, чим вона планує займатися.

"Ольга з трьох Олімпіад поспіль поверталася з нагородами і невдача в Токіо – це дуже болючий удар. Адже ми всі дуже розраховували на неї. На мій погляд, після 2 – 3 місяці відпочинку Харлан потрібно самій визначитися: на першому плані особисте життя, або фехтування", – резюмував тренер.