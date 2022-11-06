Зарядив ногою у голову, збив з ніг: лікарі ледь не скалічили гравців Бундесліги – епічні відео

Бохум 5 листопада зіграв на виїзді проти Боруссії Дортмунд у 13-му турі німецької Бундесліги. Матч запам'ятався не так перемогою "джмелів", як інцидентами з клубними лікарями.

Боруссія вже за підсумками першого тайму майже гарантувала собі перемогу та три очки. За "джмелів" забивали Юссуфа Мусоко (дубль) та Джованні Рейна (з пенальті).

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Курйозні падіння медиків

Клубні лікарі Бохума та Боруссії додали веселощів на футбольному полі. Вони декілька разів вибігали на поле, щоб надати допомогу своїм футболістам. Але їх курйозні дії ледь не привели до ще серйозніших травм.

Спершу один із представників Боруссії послизнувся та збив із ніг 28-річного захисника Рафаеля Геррейро, який виступає за дортмундський клуб.

Фрагмент курйозного падіння лікаря Боруссії

На цьому епічні падіння медиків не закінчились. Але цього разу головною дійовою особою курйозу був лікар Бохума. Він надбіг до постраждалого Антоні Лосіллі, але в останній момент втратив контроль та врізався ногою у голову досвідченого гравця Бохума.

Той від удару аж перевернувся на іншу сторону. Лікар одразу перепросив. На щастя, обоє травмовані змогли продовжити поєдинок.

Лікар заїхав ногою у голову: відео моменту