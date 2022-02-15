Зараз або ніколи, – український фристайліст Окіпнюк про вихід до фіналу на Олімпіаді

Український фристайліст Олександр Окіпнюк пройшов у фінал з лижної акробатики на Олімпіаді. Спортсмен показав перший результат у другій кваліфікації.

Окіпнюк: Виступ на Олімпійських іграх – це мрія

Олександр прокоментував свій дебютний виступ на Іграх-2022. Спортсмен задоволений своїм результатом.

До слова Українець Окіпнюк з першим результатом кваліфікувався у фінал Олімпіади-2022

"Для мене це перша Олімпіада. Я тільки вийшов з карантину в Пекіні буквально перед сьогоднішнім стартом.

Однак перед другим стрибком наш тренер Енвер Аблаєв сказав: "Треба ризикувати. Зараз, або ніколи". Тому виконали такий складний стрибок. Радий, що вдалося вийти в фінал.

Цей стрибок виконав увосьме. Він ще дещо недоопрацьований, але все склалося добре. Треба працювати над приземленням", – сказав Окіпнюк.

Напередодні старту у змаганнях змішаних команд Олександр отримав позитивний тест на коронавірус. Також хворобу виявили в Анастасії Новосад. Через це українська команда не брала участі у старті.

На карантині було дуже важко, але допомога всевишнього та підтримка близьких, рідних додали сил. Для кожного спортсмена виступ на Олімпійських іграх – це мрія. Радий, що я її зміг здійснити,

– зазначив спортсмен.

"У нас фантастична команда. До останнього відчував підтримку Олександра Абраменка та Дмитра Котовського, наших дівчат збірної, представників Олімпійської місії України, журналістів на стадіоні, які незважаючи на такий холод підтримували мене та чекали на мій виступ. Дуже дякую усім", – додав Олександр.

. Фінал відбудеться 16 лютого.