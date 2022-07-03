Заради здійснення мрії: Лунін залишився в Реалі
Джерело:AS
Український голкіпер Андрій Лунін вирішив залишитися в Реалі. Журналісти розповіли, що він прийняв відповідне рішення на користь своєї мрії.
Лунін хоче стати основним голкіпером Реала
За інформацією джерела, батько та агент українця, Олексій Лунін, наполягав на переході в інший клуб, де 23-річний футболіст міг би отримувати регулярну ігрову практику. Однак сам воротар вирішив не прислухатися до поради та має намір здійснити свою мрію.
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Він хоче спробувати стати основним гравцем у складі Реала.
В особистій розмові з головним тренером Карло Анчелотті та керівництвом клубу Лунін отримав інформацію, що він частіше з’являтиметься в старті в наступному сезоні. "Вершкові" були задоволені грою голкіпера у весняних матчах.
Також на рішення залишитися в Мадриді вплинуло народження сина – 23 травня Лунін став батьком.
Найкращий сейв в Ла Лізі у виконанні Луніна
- Український голкіпер Реала Андрій Лунін став автором найкращого сейву в чемпіонаті Іспанії.
- Це сталося у матчі 37-го туру чемпіонату Іспанії, у якому "вершкові" зіграли внічию з Кадісом (1:1). Українець ефектно відбив м'яч після удару Усами Ідріссі, коли той вийшов сам на сам з воротарем.
- Цю дію Луніна визнали найкращою у переліку топ-10 сейвів.
- Переглянути повний список сейвів можна тут.
- У сезоні-2021/2022 Андрій провів чотири матчі у футболці Реала, у яких пропустив чотири голи.