Заповнений стадіон Реала влаштував овації 20-річному футболісту Шахтаря: відео
Джерело:24 канал
Лівий вінгер шахтаря Михайло Мудрик вразив своєю грою фанатів Реала у Лізі чемпіонів. Уболівальники, які заповнили стадіон "Сантьяго Бернабеу", влаштували овації талановитому гравцю "гірників".
Оплески, які вразили Мудрика
Не кожному футболісту влаштовують овації фанати суперника. Однак Михайлу Мудрику пощастило. 20-річний вінгер Шахтаря відіграв у матчі проти Реала у Лізі чемпіонів 70 хвилин та був замінений.
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Коли український футболіст прямував за межами поля до лави запасних Шахтаря сталась несподіванка – уболівальники "Королівського клубу", які заповнили трибуни "Сантьяго Бернабеу", влаштували справжні овації молодому гравцю. Мудрик подякував їм також оплесками.
Як фанати Реала влаштували овацію Мудрику: відео
Таку реакцію фанатів до гравця суперника не так часто побачиш. Після поєдинку Мудрик розповів, що не сподівався на такий вчинок глядачів у Мадриді. Михайло заявив, що цей момент запам'ятає на усе життя.
Оплески глядачів на "Сантьяго Бернабеу"? Я в шоці, взагалі не очікував такого. Це момент, що запам'ятовується,
– зізнався Мудрик.
Нагадаємо, що мадридський клуб святкував перемогу у матчі з Шахтарем – 2:1.
Кар'єра Мудрика у Шахтарі
- Мудрик – вихованець Шахтаря. Михайлу пророкують велике майбутнє. У своє 20 років футболіст вже грає за основну команду "гірників".
- Вінгер двічі їздив в оренду – у київський Арсенал та чернігівську Десну.
- У сезоні-2021/2022 вже відіграв за "гірників" 12 поєдинків в усіх турнірах, у яких відзначився одним голом та зробив 5 результативних передач.