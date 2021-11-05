Заповнений стадіон Реала влаштував овації 20-річному футболісту Шахтаря: відео

Лівий вінгер шахтаря Михайло Мудрик вразив своєю грою фанатів Реала у Лізі чемпіонів. Уболівальники, які заповнили стадіон "Сантьяго Бернабеу", влаштували овації талановитому гравцю "гірників".

Оплески, які вразили Мудрика

Не кожному футболісту влаштовують овації фанати суперника. Однак Михайлу Мудрику пощастило. 20-річний вінгер Шахтаря відіграв у матчі проти Реала у Лізі чемпіонів 70 хвилин та був замінений.

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Коли український футболіст прямував за межами поля до лави запасних Шахтаря сталась несподіванка – уболівальники "Королівського клубу", які заповнили трибуни "Сантьяго Бернабеу", влаштували справжні овації молодому гравцю. Мудрик подякував їм також оплесками.

Як фанати Реала влаштували овацію Мудрику: відео

Таку реакцію фанатів до гравця суперника не так часто побачиш. Після поєдинку Мудрик розповів, що не сподівався на такий вчинок глядачів у Мадриді. Михайло заявив, що цей момент запам'ятає на усе життя.

Оплески глядачів на "Сантьяго Бернабеу"? Я в шоці, взагалі не очікував такого. Це момент, що запам'ятовується,

– зізнався Мудрик.

Нагадаємо, що мадридський клуб святкував перемогу у матчі з Шахтарем – 2:1.

Кар'єра Мудрика у Шахтарі