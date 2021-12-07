Євро-2020 – найпопулярніший запит в Україні у 2021 році, Усик – серед особистостей

Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2021 році. Найчастіше українці шукали Євро-2020 та Олександр Усик.

Спортивні запити 2021 року в Україні

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став "Евро 2020". Українці шукали чемпіонат Європи російською мовою.

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У десятці найпопулярніших запитів 2021 року відразу п'ять спортивних подій.

Окрім Євро-2020, це матчі збірної України на чемпіонаті Європи проти Англії та Швеції, бій Олександра Усика з Ентоні Джошуа та Олімпійські ігри 2020.

Найпопулярніші запити

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Спортивна тематика також була найпопулярніша у категорії "Персона". Українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, який 25 вересня став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF.

Також у топ-10 серед персон, яких шукали – борець і депутат Жан Беленюк (7-е місце) та футболіст збірної України й Вест Хема Андрій Ярмоленко (10-а сходинка).

На запитання "Як? Как?" до топ-10 увійшов запит "як зіграла Україна" – четверта сходинка.