Євро-2020 – найпопулярніший запит в Україні у 2021 році, Усик – серед особистостей

7 грудня 2021 , 19:05
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Джерело:

Google Україна

Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2021 році. Найчастіше українці шукали Євро-2020 та Олександр Усик.

Спортивні запити 2021 року в Україні

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став "Евро 2020". Українці шукали чемпіонат Європи російською мовою.

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У десятці найпопулярніших запитів 2021 року відразу п'ять спортивних подій.

Окрім Євро-2020, це матчі збірної України на чемпіонаті Європи проти Англії та Швеції, бій Олександра Усика з Ентоні Джошуа та Олімпійські ігри 2020.

Найпопулярніші запити

  1. Евро 2020
  2. Игра в кальмара
  3. Холостяк 2021
  4. Классрум
  5. Украина Англия
  6. Усик Джошуа
  7. Евровидение 2021
  8. Украина Швеция
  9. Олимпиада 2021
  10. Вступ 2021

Спортивна тематика також була найпопулярніша у категорії "Персона". Українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, який 25 вересня став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF.

Також у топ-10 серед персон, яких шукали – борець і депутат Жан Беленюк (7-е місце) та футболіст збірної України й Вест Хема Андрій Ярмоленко (10-а сходинка).

На запитання "Як? Как?" до топ-10 увійшов запит "як зіграла Україна" – четверта сходинка.

Автор: Михайло Гема