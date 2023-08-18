Нова тренерка Костюк пророкує українці велике майбутнє, заговоривши про перемогу на Grand Slam

Третя ракетка України Марта Костюк розпочала співпрацю з новою тренеркою, якою стала колишня польська тенісистка Сандра Заневська. Полька високо оцінила потенціал своєї нової підопічної.

Екстенісистка розповіла момент, коли на контакт із нею вийшла команда Марти Костюк. Менеджер української тенісистки підійшов до Заневської під час Вімблдону-2023 із запитанням щодо можливої співпраці.

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Заневська: Вона одна з найперспективніших у Турі

Сандра зізналась, що на роздуми взяла лише три секунди, після чого погодилась на пропозицію, яка стала для неї несподіванкою. Адже не так багато тенісистів насмілюються робити такі зміни в розпалі Туру.

Польська тренерка вже пророкує Марті велике майбутнє.

На мою думку, враховуючи, що Марті лише 21 рік – вона одна з найперспективніших у Турі. Я не бачу нічого неможливого для неї, навпаки – я бачу в Марті тенісистку, яка в майбутньому виграє турнір Grand Slam або навіть кілька. У мене немає жодних сумнівів у цьому,

– заявила Заневська.

Сандра Заневська відзначила той момент, що Костюк лише 21 рік, а з її спиною вже чималий багаж досвіду. Марта у своєму юному віці вже пройшла великий шлях.

"Все ж краще потрапити до третього кола Australian Open у 15 років, ніж у 20. Досі її кар'єра складалася дуже вдало. Звісно, це залежить від того, з якої точки зору на це дивитися. Можна порівнювати її з більшістю гравців, а можна – з Корі Гауфф, яка вже досягла великих висот у набагато більш юному віці", – додала польська спеціалістка.

Нагадаємо, що Заневська розпочала роботу з Костюк із американської серії турнірів.

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