Замість силового прийому перелетів через борт: Овєчкін невдало атакував суперника в матчі НХЛ

Російський форвард Олександр Овєчкін провалився в матчі Вашингтона проти Нью-Джерсі. Так ще й відзначився невдалою атакою на суперника.

В домашньому матчі Овєчкін в кінці другого періоду вирішив здійснити силовий прийом, щоб зупинити прорив Боквіста. От тільки не розрахував, що суперник може віддати пас та зупинитися. Тож замість того, щоб влетіти в суперника, росіянин сам опинився за бортом.

Від суцільного вильоту на лаву запасних його врятувало те, що він встиг схопитися за бортик, зависши на ньому.

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Загалом ця гра для Овєчкіна видалася провальною. Коли він атакував Боквіста, то його команда програвала 1:3. І в кінцевому результаті поступилася в овертаймі 3:4. І вирішальна шайба була забито якраз з-під Овєчкіна – він не зумів заблокувати пас суперника.