Заміна Траоре: Мораес повертається у Шахтар після серйозної травми

Жуніор Мораес вже незабаром приєднається до Шахтаря. Нападник відновлювався від важкої травми у Бразилії.

Вчасне повернення форварда

34-річний форвард Жуніор Мораес завершив реабілітацію після складного пошкодження. Вже 29 вересня гравець Шахтаря візьме курс із Бразилії в Україну.

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Прибуде футболіст в аеропорт "Бориспіль". Увесь період відновлення Мораес пробув у Бразилії, де під наглядом відомого фізіотерапевта Лучано Роси працював на базі Корінтіанса.

Ймовірно, що Жуніор зможе допомогти "гірникам" ще у 2021 році. Дуже вчасно Мораес відновився від травми. 28 вересня у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера моторошне пошкодження отримав інший нападник донеччан Лассіна Траоре. Швидше за все, що для 20-річного футболіста сезон вже завершений.

Востаннє Мораес виходив на футбольне поле ще восени. З квітня футболіст пропускав поєдинки через травму хрестоподібних зв'язок.