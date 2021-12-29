Заміна Марлосу: Шахтар запропонував Аяксу 15 мільйонів євро за бразильця

Вінгер Аякса Давід Нереш зацікавив Шахтар. Клуби вже кілька тижнів ведуть переговори, з їхнього початку відбувся певний прогрес.

"Гірники" надіслали запит на 24-річного гравця та запропонували збереження частини економічних прав на футболіста за голландським клубом.

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У Нідерландах відповіли відмовою, але донеччани готові збільшити свою пропозицію до 15 мільйонів євро.

Що відомо про Нереса

Нереш виступає правому фланзі атаки. Саме ця позиція у Шахтаря ослабла у грудні, оскільки команду залишив багаторічний лідер

Цього сезону Нереш , який переважно виступає на позиції правого вінгера, зіграв за Аякс 22 гри, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

На рахунку Нереша сім матчів у складі національної збірної Бразилії у 2019 році і один забитий м'яч.

Transfermarkt оцінює Давіда у 22 млн євро, його контракт закінчується влітку 2023 року.