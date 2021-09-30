Залишив без спонсорів і дискредитував у світі: за що Українська хокейна ліга усунула керівника

Українська хокейна ліга вирішила змінити керівника. За відповідне рішення проголосували учасники зібрання клубів УХЛ у четвер, 30 вересня.

Відомого як одного зі співавторів документальної стрічки Uke Євгена Количева усунули з посади генерального меденжера ТОВ "УХЛ" через профнепридатність. Поміж іншого, вже екс-главу Ліги звинуватили у свідомому роздуванні расистського скандалу, який трапився під час матчу чемпіонату УХЛ Кременчук – Донбас 26 вересня. Точніше, ці події переповнили чашу терпіння керівництва Федерації хокею України і власників клубів. Претензій до діяльності Количева вистачало і без того.

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Зав'язка

Інцидент расистського характеру відбувся на 36-й хвилині гри, коли нападник господарів Андрій Денискін відразу після бійки з форвардом суперників Микитою Буценком імітував, як очищує і поїдає банан. Коментатор Олександр Сукманський на телеканалі Xsport відразу ж у прямому ефірі звинуватив Денискіна в расизмі і висловив сподівання, що хокеїст буде покараний. Усе тому, що жестикулював Андрій до афроамериканського оборонця Донбасу Джейлена Смерека.

Ще тривав третій період зустрічі, а запис зі скандальним епізодом вже був розміщений на офіційному сайті УХЛ, сайті телеканалу Xsport, інших ЗМІ. Окрім того, блискавично вирізане відео зі швидкістю світла розлетілося по найпопулярніших хокейних пабліках світу у різних соцмережах.

Далі – більше. На інстаграм-сторінці Смерека з'явилося повідомлення ультимативного характеру про те, що гравець відмовляється виходити на лід доти, доки Денискін не буде "відлучений від змагань і виключений з чемпіонату". Коли ж дисциплінарний комітет ФХУ виніс максимально можливе згідно з власним регламентом покарання – 3 матчі дискваліфікації й 10 поєдинків умовно з правом відкупу – згадувані вже ЗМІ разом із офіційним сайтом УХЛ поширили лист, підписаний чотирма клубами – Донбас, Маріуполь, Краматорськ і Білий Барс.

Після того в соцмережах клубу Донбас одне за одним почали виринати відео зі зверненнями хокеїстів донецької команди до ФХУ з вимогою покарати Денискіна жорсткіше. Висловлювалися виключно кандидати в збірну України – Олександр Пересунько, Віктор Захаров, Пилип Пангелов-Юлдашев і Фелікс Морозов. Найцікавіше, що навесні вони були в числі дев'яти хокеїстів Донбасу, які проігнорували виклик наставника національної команди України Вадима Шахрайчука і не допомогли команді на турнірі в Словенії. За цей демарш ФХУ жодного причетного не покарала.

"Розбір польотів"

Власне, на тлі цього скандалу терпець більшості учасників та організаторів національного чемпіонату з хокею урвався. З ініціативи президента ФХУ Георгія Зубка сьогодні, 30 вересня, відбулося зібрання представників клубів, на якому було прийнято ряд революційних рішень. Зауважимо, що окрім керівництва федерації, вживу на зустрічі були присутні лише представники клубів Кременчук і київського Сокола. Представники херсонського Дніпра, харківського Рулав Одда і Маріуполя брали участь у дискусії в онлайн-режимі. Власне, через Zoom на зв’язок вийшов і сам генменеджер ТОВ "УХЛ" Євген Количев. Питання про його звільнення виставив на порядок денний особисто Георгій Зубко. Серед причин, які спонукали до такого кроку, очільник ФХУ назвав "розповсюдження оціночних суджень, які наносять шкоду репутації хокею України" і "перешкоджання переговорам з потенційним титульним партнером ТОВ "УХЛ", внаслідок чого з ним не був укладений договір про співпрацю".

Ви – генеральний менеджер чи пліткар? – звернувся до Количева власник клубу "Кременчук" Сергій Мазур. – Згідно зі статутом УХЛ, всі клуби мають рівні права. Проте ви працюєте в інтересах лише одного клубу. Чому сайт ліги дозволив собі прямі звинувачення на адресу нашого гравця, не розбираючись, що було насправді? Чому врахована позиція лише однієї сторони? Бо, мабуть, жестові Денискіна щось передувало? Андрій чотири роки виступав у США і добре знає англійську. Денискіна зачепило, що гравець "Донбасу" назвав його "білосніжкою". Я не кажу, що Андрій відреагував правильно. Але хочу, щоб враховувалася думка обох сторін. Замість того, за моєю інформацією, ви, Євгене, будучи керівником Ліги, поширювали відео й скріншоти скандального епізоду по федераціях і спортшколах, підкреслюючи, що винен лише наш хокеїст.

Після того, як Количев відкинув ці звинувачення, Сергій Мазур перепитав: "Ви як генеральний менеджер не контролюєте, що з'являється на офіційному сайті ліги?"

Натомість віцепрезидента київського Сокола В’ячеслава Лецкана обурили також звинувачення на адресу ФХУ стосовно недостатньої жорсткості покарання для Денискіна. "Ви ознайомлені з регламентом, згідно з яким виносилося максимальне покарання? – перепитав В'ячеслав Львович. – УХЛ – закритий клуб, але виходить, що єдиний канал-транслятор маніпулює громадською свідомістю. Коментатор не знає номерів гравців, але дозволяє собі оціночні судження стосовно жестів хокеїстів. А після того, до винесення офіційного вердикту, поширюється інформація, яка боляче б’є по репутації нашого хокею".

Чітких відповідей на ці питання у Євгена Количева не було. Він лише зауважив, що не відповідає за слова коментатора.

Після того В'ячеслав Лецкан змінив тему і перевів дискусію в фінансову площину:

Напередодні старту чемпіонату Федерація хокею України задекларувала, що всі клуби не будуть платити членських внесків (300 тисяч гривень на сезон – ред. авт.) і не витрачатимуться на організацію і проведення телетрансляцій. ФХУ знайшла титульного спонсора, який би погасив ці витрати. Проте переговори були зірвані зокрема з вашої як генерального менеджера вини. Чому ви змушуєте витрачати нас більше?

Євген Количев заявив, що прав на отримання статусу титульного спонсора бетінговій компанії, про яку була мова, не делегували чотири клуби. Це обурило Сергія Мазура: "По-перше, мені відомо, що Краматорськ і Маріуполь до останнього були готові на такі умови. По-друге, хто цікавився нашою думкою, коли ТОВ "УХЛ" самостійно, без участі представників клубів визначила титульним спонсором іншу бетінгову компанію? Нас тоді поставили перед фактом".

Генеральний менеджер Количев лише знизав плечима, мовляв, на цій посаді він лише з серпня цього року і відповідати за дії попередників не може.



Дмитро Христич / Фото Xsport

Вердикт

На тому дискусію було завершено, і Георгій Зубко запропонував перейти до голосування. Оскільки Федерація хокею України влітку отримала на рівні з ТОВ "УХЛ" статус співвласника Ліги з часткою 50%, доля пана Количева виглядала вирішеною. Для його звільнення було достатньо, щоб окрім очільника ФХУ рішення підтримав один голосувальник. Ним став Сергій Мазур.

Ваша, Євгене, пряма заанґажованість деякими клубами, зірвані маркетингові переговори не дають нам змоги продовжити співпрацю. Більше так не буде. Усі клуби матимуть рівні права, – підсумував Георгій Зубко.

Заміна Количеву була запропонована відразу в особі видатного хокеїста Дмитра Христича. Учасники зібрання проголосували про обрання найкращого українського бомбардира в НХЛ на посаду виконувача обов’язки генерального менеджера УХЛ. Проте було б наївним сподіватися, що градус напруги в українському хокеї після нинішніх змін спаде.

Далі обов’язково буде. Стежимо.