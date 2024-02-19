Прогрес було оцінено: Валенсія визначилась із майбутнім Яремчука, тепер хід за Брюгге

Форвард збірної України Роман Яремчук першого вересня 2023 року приєднався до Валенсії на правах оренди. Він виступатиме за "кажанів" до кінця нинішньої кампанії, після чого має повернутися до Брюгге.

Угода з бельгійським клубом у Романа Яремчука чинна до 30 червня 2026 року, проте "синьо-чорні" не розраховують на українця. Він також уже звик до Іспанії та хотів би продовжити свою кар'єру в команді Рубена Барахи.

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Валенсія хоче залишити Яремчука

Повідомляється, що Валенсія зацікавлена в продовженні співпраці з 28-річним форвардом. Вона готова розглянути можливість чергової оренди або навіть трансферу Романа Яремчука, але для цього Брюгге має бути відкритим до переговорів та значно знизити фінансові запити, які наразі складають 17 мільйонів євро.

В іспанському клубі вважають, що залишити українця буде складно саме через високу ціну ймовірного трансферу. Однак, у Валенсії дуже задоволені прогресом Романа Яремчука та його нинішньою формою.

Зазначається, що влітку "кажани" спробують підписати ще одного нападника Рафу Міра з Севільї, однак це не матиме впливу на майбутнє Романа Яремчука, адже Валенсія вважає їх сумісними та хоче мати у своєму складі обох футболістів.

. У сезоні-2023/2024 Яремчук зіграв 21 матч за Валенсію в усіх турнірах, у яких він забив 3 голи. Наступний матч "кажани" зіграють 24 лютого на виїзді проти Гранади. Стартовий свисток пролунає о 15:00.