Талановитий динамівець Діалло провалив перегляд у Бресті

Київське Динамо з повномасштабною війною втратило майже усіх своїх легіонерів. Талановитий Самба Діалло теж почав пошук нового клубу, але перша спроба була невдалою.

Тер-Закарян: Я не триматиму Самбу, виходячи з того, що побачив

Лівий вінгер із Сенегалу, який так вразив Європу після матчів Юнацької Ліги чемпіонів, з'їздив на перегляд у Францію. Там Самба Діалло спробував себе зарекомендувати перед тренерським штабом Бреста, який виступає у Лізі 1.

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Але французький клуб забракував футболіста Динамо. Головний наставник команди Мішель Тер-Закарян розповів, що не бачить Діалло у своєму складі. Тому Самба без успіху продовжує пошуки нового клубу.

Я не триматиму Самбу, виходячи з того, що побачив. Ми вже маємо Дембеле, якому 19 років. А нам потрібні готові футболісти. У нас вже є робота щодо Дембеле,

– сказав тренер Бреста.

Нагадаємо, що нове правило ФІФА дозволяє іноземним футболістам достроково припиняти контракт із українськими клубами та шукати нову команду. Чим скористався Діалло, адже його угода з Динамо розрахована аж до кінця 2026 року.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що футболістом цікавиться сама мюнхенська Баварія. Також начебто у списку зацікавлених команд є цілий ряд відомих європейських клубів – Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг, Марсель, Ліон, Монако, Мілан, Брюгге, Барселона та Андерлехт.

Ще у момент підписання контракту з Динамо Самбою паралельно цікавилось Манчестер Сіті.

Самба Діалло виступає за київський клуб із кінця липня 2021 року. Успішно грав за юнацьку команду Динамо.