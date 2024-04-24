Поставив крапку в питанні: остаточне рішення Хаві про майбутнє в Барселоні

Раніше з'явилась інформація, що у разі поразки Барселони в Ель-Класіко, Хові Ернандесу загрожує звільнення. "Каталонці" мінімально програли Реалу 21 квітня (3:2).

Перед матчем із Реалом повідомлялось, що у випадку поразки, як і сталось, Хаві могли звільнити одразу. Але керівництво Барселони відтягувало це рішення.

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Чи залишається Хаві в Барселоні

24 квітня відбулася зустріч головного тренера Барселони Хаві та президента клубу Жоана Лапорти. Вони обговорювали продовження співпраці.

Жоан Лапорта наполягає на тому, щоб Хаві продовжив працювати з командою. Однак рішення іспанського тренера не змінилось – він бажає покинути клуб наприкінці сезону-2023/2024.

Сторони так і не дійшли згоди щодо продовження співпраці попри те, що була інформація, що Хаві може переглянути своє рішення.

Ввечері повинна ще відбутись вирішальна зустріч у будинку президента, щоб остаточно поставити крапку в питанні контракту з Хаві. Однак керівництво Барселони вже починає шукати йому заміну.

Хаві Ернандес очолив Барселону в листопаді 2021 року. У сезоні-2022/2023 він привів команду до лідерства в чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, що про рішення покинути Барселону Хаві оголосив ще взимку 2024 року. Він зазначив, що хоче взяти річну відпустку.