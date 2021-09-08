Залишила своє серце на корті, – Світоліна прокоментувала поразку у чвертьфіналі US Open

Еліна Світоліна припинила свої виступи на Відкритому чемпіонаті США. У чвертьфіналі українська тенісистка програла Лейлі Енні Фернандес.

"Здатися – не варіант"

Перша ракетка України не змогла пробитись у півфінал US Open. На її шляху стала 19-ріна представниця Канади, яка у трьох сетах здолала Еліну Світоліну.

Як це було Світоліна сенсаційно програла юній канадці у чвертьфіналі US Open

Українська тенісистка написала пост у твітері після поразки у Нью-Йорку. Українка подякувала усім за підтримку та зазначила, що віддала усі сили на корті, щоб перемогти.

Здатися – це не варіант. Я залишила своє серце там. Однак, на жаль, не сьогодні. Молодець, Лейла, сміливий виступ! Спасибі US Open і всім за вашу любов,

– написала Еліна.

Цього разу українка була близькою до виходу в 1/2 фіналу. Світоліна поступилась суперниці лише на тай-брейку у третьому сеті.

Світоліна не змогла вдруге поспіль вийти у півфінал турніру. До US Open українська тенісистка взяла трофей турніру у Чикаго, у фіналі здолавши Алізе Корне з Франції.