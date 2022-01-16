Зали для VR-ігор та 5G у потязі: в Китаї готуються до приїзду олімпійців

У Пекіні на повну тривають приготування до зимової Олімпіади-2022, яка стартує на початку лютого. Вже запустили інноваційний так званий олімпійський потяг.

Він з'єднав китайську столицю з іншими містами, в яких відбуватимуться міжнародні змагання. Його швидкість сягає 350 кілометрів на годину.

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Це дозволяє швидко доправляти спортсменів до олімпійських локацій. Розробники потяга заповнили його різноманітними інноваційними технологіями, які дозволяють атлетам – і не лише їм – комфортно подорожувати.

Це й 5G інтернет, і різноманітні пристрої для гаджетів, і системи зв'язку та інформування. В потязі навіть облаштували супертехнологічну телестудію, з якої в режимі реального часу можна передавати відеосигнал у будь-який куточок планети.

"Коли потяг швидко рухається, то складно створити мережу 5G, яка дозволяє стабільно передавати відео у HD-якості. Для того, аби це гарантувати, ми розробили спеціальну систему передачі зв'язку 5G і поєднали її з інноваційними пристроями передачі сигналу", – розповів інженер Китайської медіагрупи Сун Хао.

Олімпійські селища

Не менш інноваційні і олімпійські селища. Їх розробили у такий спосіб, аби в атлетів було все необхідне для гарного відпочинку. Всередині є традиційні басейни, спортивні зали, а ще зали з пристроями віртуальної реальності.

Там можна пограти в VR-ігри і навіть віртуально відвідати китайську космічну станцію. З огляду на пандемію COVID-19, особливу увагу в олімпійських селищах приділили санітарній безпеці.

Якщо тренажером скористався хтось зі спортсменів, то обслуговуючий персонал його простерилізує, перш ніж ним можна буде знову користуватися,

– запевнив пресаташе Олімпійського селища в Чжанцзякоу Лі Кянг.

Представники Міжнародного олімпійського комітету вже почали оцінювати відповідність олімпійських локацій в Китаї стандартам і правилам змагань. Перші результати – позитивні.

Штам Омікрон може завадити

Та всі ці приготування може звести нанівець новий штам коронавірусу Омікрон. В Китаї за тиждень зареєстрували одразу 5 спалахів інфекції. Один – у місті Тяньцзін, який розташований всього лише за 100 кілометрів від Пекіна.

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Там запровадили жорсткий карантин. Люди можуть виходити на вулицю лише, якщо їдуть на роботу або йдуть в магазин за товарами першої необхідності. Виїхати з міста майже неможливо, випускають лише у невідкладних справах, що треба підтвердити відповідними документами.

Також в Тяньцзині запустили масове тестування на COVID-19 для відстеження шляхів розповсюдження інфекції. Завершити тестування планують за 2 дні.

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