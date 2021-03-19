Закінчився регулярний чемпіонат УХЛ: результати та пари плей-офф

У четвер, 18 березня, відбулися заключні матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги сезону 2020/21. Відтак визначилися команди, які продовжать виступи в плей-офф.

За підсумками регулярного чемпіонату, перше місце посів Донбас. Останньою командою в турнірній таблиці стали Крижані Вовки.

Нагадаємо Вадим Шахрайчук – новий тренер збірної України з хокею



Турнірна таблиця / Ілюстрація УХЛ

Таким чином Донбас отримав автоматичну путівку в півфінал плей-офф, а команди, що розташувалися з другого по сьоме місце стартують зі стадії чвертьфіналу. Крижані Вовки, які фінішували останніми, завершили для себе сезон 2020/21.

Чвертьфінали плей-офф чемпіонату УХЛ пройдуть до двох перемог однієї з команд. Спочатку 22 березня чвертьфінал плей-офф відкриють Кременчук та Білий Барс.. В цей же день свій чвертьфінальний поєдинок зіграють Сокіл та Маріуполь. 23 березня перший поєдинок чвертьфінального протистояння проведуть Краматорськ та Дніпро.

Після стартових матчів в Кременчуці, Києві та Краматорську чвертьфінальні серії переїдуть до Білої Церкви, Маріуполь і Херсон (24 і 25 березня відповідно). Також, у разі необхідності, команди проведуть треті, вирішальні, матчі чвертьфіналів - вони відбудуться в Кременчуці, Києві та Краматорську 26 і 27 березня.



Розклад матчів чвертьфіналу плей-офф УХЛ / Ілюстрація УХЛ

Півфінальні та фінальна серії плей-офф чемпіонату УХЛ будуть зіграні до 4 перемог однієї з команд.

Донбас свої матчі півфіналу зіграє 30 березня, 1, 4 та 6 квітня. У разі необхідності 8, 10 та 12 квітня відбудуться вирішальні поєдинки. Для другої півфінальної пари серія почнеться 31 березня, після чого команди зустрінуться 2, 5 та 7 квітня, в разі потреби – 9, 11 та 13 квітня будуть зіграні вирішальні матчі в цій парі.

Відзначимо, що перший, другий, п'ятий і сьомий матчі будуть зіграні на майданчику команди з найвищим номером посіву. Матчі фіналу плей-офф відбудуться 17, 19, 22 та 24 квітня, а в разі потреби, команди проведуть матчі 27, 29 квітня та 1 травня для визначення чемпіона.