Захиснику Баварії вдалося уникнути в'язниці: футболіст отримав випробувальний термін

Захисник Баварії та збірної Франції Люка Ернандес уникнув в'язниці. Суд задовольнив апеляцію футболіста, проте наступні порушення загрожують позбавленням волі.

Ернандес виграв апеляцію

У жовтні суд Мадриду виніс вердикт проти французького футболіста. Згідно з ним Ернандес мав би відправитися до в'язниці на пів року.

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Цьому передувало порушення судової заборони. У 2017 році після сварки зі своєю дівчиною, яка закінчилася побиттям, суд заборонив наближатися до неї ближче, ніж на 500 метрів.

Пару оштрафували, призначили громадські роботи і заборонили спілкуватися протягом шести місяців. Проте вони проігнорували рішення суду та полетіли відпочивати на Багами, де і одружилися.

Суд вимагав засудити футболіста до одного року ув'язнення. Проте Ернандесу вдалося уникнути покарання.

Після оголошення вироку адвокати футболіста подали апеляцію, вони сподівалися, що суд скасує вирок. Французький захисник мав добровільно прибути у Мадрид до 28 жовтня для відбування покарання у в'язниці. Суд за цей час мав розглянути апеляцію.

Та все ж таки Ернандесу вдалося виграти справу. Проте покарання замінили випробувальним терміном у чотири роки. Якщо за цей час француз здійснить хоча б одне порушення, то його відправлять до в'язниці. Також він має сплатити штраф у розмірі 96 тисяч євро.

Мотиви скасування покарання

Суд взяв до уваги те, що футболіст й досі проживає зі своєю дружиною. До того ж за цей період не було зафіксовано інцидентів із насиллям з боку Ернандеса.