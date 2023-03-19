Пропустивши сім місяців через травму: захисник Шахтаря та збірної України повернувся у стрій

Ігор Йовічевіч отримав хороші новини з лазарету команди. Віктор Корнієнку потроху оговтується від своєї травми.

Захисник "гірників" повернувся у загальну групу Шахтаря. Віктор Корнієнку пропустив сім місяців футболу через страшну травму.

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Довгоочікуване повернення

У серпні 2022-го року у матчі 2-го туру УПЛ проти Кривбаса Корнієнко зіткнувся з суперником і порвав передню хрестоподібну зв'язку колінного суглоба. Віктора прооперували у Римі 5-го вересня. Лікарі прогнозували повернення захисника перед стартом другої частини сезону, однак відновлення захисника на футбольне поле трохи затягнулось. Про свій камбек лівий фулбек "гірників" сповістив у своїх соціальних мережах.

Настав цей день і я повернувся у загальну групу. Дуже важкий був період, попереду ще дуже багато роботи. Один крок зроблено, залишився ще один. Працюю далі, рухаюсь до поставленої мети,

– написав Корнієнко.

Кар'єра лівого захисника