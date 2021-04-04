Захисник Динамо Шабанов привіз пенальті у матчі за Легію: відео

Джерело:24 канал
Легія 3 квітня у рамках 23 туру польської Екстракляси приймала Погонь. Центральний захисник Динамо Артем Шабанов провів невдалий матч за господарів.
Зі стартових хвилин на поле у складі Легії вийшов Артем Шабанов. Український захисник провів весь поєдинок.
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На 82-й хвилині Шабанов опинився у центрі уваги, але зробив це не з позитивної сторони. Артем сфолив у власному штрафному, наступивши на п'ятку Якубу Бартковского, який впав на газон. Головний арбітр зустрічі Шимон Марціняк відразу вказав на пенальті.
Однак Шабанову ще пощастило. Суддя вирішив пожаліти українця та не показав йому жовту картку, яка була б другою у матчі для центрального захисника та призвести до автоматичного вилучення.
До позначки підійшов Каміл Дригас та вдало реалізував 11-метровий удар. Його гол скоротив відставання Погоні до двох голів, але на більше гостей не вистачило.
Легія – Погонь відеоогляд (момент фолу Шабанова з 4:21)