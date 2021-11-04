Захисник Боруссії Д не зіграв у ногу суперника: дивне вилучення у матчі Ліги чемпіонів – фото

Дортмундська Боруссія вдома поступилась Аяксу у Лізі чемпіонів. Господарі із середини першого тайму грали у меншості через дивне рішення судді.

Коли навіть VAR не допоміг

Футболісти дортмундської Боруссії виходили на футбольне поле із думками про реванш. У попередньому матчі Аякс вдома стер з поля суперника з Німеччини (4:0). Але цього разу нідерландський клуб знову був на голову сильнішим.

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Вже на 29-й хвилині "джмелі" отримали вилучення. Червоне світло перед собою побачив захисник Боруссії Матч Хуммельс. Футболіст у підкаті пішов прямою ногою у суперника. Постраждалий впав на газон. Головний суддя матчу миттєво показав гравцю господарів червону картку. Однак рішення рефері було вкрай жорстке. Після перегляду VAR суддя не змінив своєї думки щодо цього епізоду.

Хуммельс попрямував у підтрибунне приміщення та залишив свою команду у меншості.



Епізод з фолом Хуммельса / Скриншот із трансляції

На повторі чітко видно, що Хуммельс не чіпав та навіть не влетів у ногу гравця Аякса. Хоча постраждалий включив усю свою акторську гру та так сильно крутився наче йому зламали ногу. Суддя повірив "страждання" футболіста. Цікаво й те, що сам Антоні наступив на ногу німецького захисника. Дуже грубо помилився арбітр, якому навіть не допомогла система VAR.

Тепер захисник не зіграє у наступному матчі Ліги чемпіонів проти португальського Спортинга. Також може пропустити гру проти турецького Бешикташа.



Фол Хуммельса / Скриншот із трансляції

Це вилучення значно вплинуло на хід гри, хоча першими нулі на табло у меншості розмочили господарі. 11-метровий удар вдало реалізував Марко Ройс. Вже по перерві Боруссія "поплила". Аякс змусив голкіпера суперника тричі виймати м'яч із сітки власних володінь. У підсумку – 1:3 перемога нідерландського клубу.

Аякс після чотирьох турів показує 100-відсотковий результат – 12 очок. "Джмелі" із 6 пунктами йдуть другими у групі С.

Боруссія Д – Аякс відеоогляд матчу