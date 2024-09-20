Гравець з українським корінням підписав перший професійний контракт з Манчестер Юнайтед

Футболіст з українським корінням Захарій Бауманн підписав перший професійний контракт з Манчестер Юнайтед. Він уклав першу пованоцінну угоду у своїй кар'єрі.

У липні 2023 року молодіжна команда підписала півзахисника, який має українське коріння, Захарія Бауманна. А у березні 2024 року він вже дебютував у складі команди U-21.

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Бауманн підписав повноцінний контракт

Деталі угоди між гравцем та Манчестер Юнайтед поки що невідомі.

Момент гордості для мене та моєї сім'ї – підписання мого першого професійного контракту,

– написав Захар у своєму інстаграмі.

Довідка. Загалом за Манчестер Юнайтед Захарій Бауманн зіграв 26 матчів, де забив два голи і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що Захарій є сином емігрантів з міста Коломия, що на Івано-Франківщині. Сам хлопчина народився в англійському містечку Болтон та з раннього дитинства грав у академії Манчестер Юнайтед.

Зокрема раніше стало відомо, що Захарій Бауманн висловив бажання грати за збірну України.