Загребельний із рекордом Європи здобув 19 "золото" України на Паралімпіаді
Джерело:24 канал
Владислав Загребельний став автором 19 "золота" України на Паралімпіаді-2020. Легкоатлет здобув перемогу у стрибках у довжину.
Перемога українця з рекордом
Владислав Загребельний завоював свою першу медаль у Токіо та відразу золоту. Українець у класі Т37 у третій спробі продемонстрував результат 6.59 метри. До такого показника найближчим був аргентинець Браян Ліонель Імпелліццері, але не зумів посунути з першого місця українця.
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Загребельний – паралімпійський чемпіон у Токіо. Український легкоатлет встановив новий рекорд Європи! Владислав випередив найближчого конкурента на 15 сантиметрів.
Трійку лідерів замкнув бразилець Матеус Еванжеліста Кардозу.
Результати призерів (стрибки у довжину)
1. Владислав Загребельний (Україна) – 6.59
2. Браян Ліонель Імпелліццері (Аргентина) – 6.44
3. Матеус Еванжеліста Кардозу (Бразилія) – 6.05
- Для 29-річного Загребельного ця медаль стала першою у кар'єрі на рівні Паралімпіади.
- Спортсмен приніс Україні 19 "золото" та повернув команду у топ-5 найкращих країн у загальному медальному заліку. Тепер у скарбничці України аж 77 нагород (19 золотих, 35 срібних та 23 бронзові).