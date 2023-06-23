Про загибель Героя повідомили його побратими. 5 червня розвідник Олексій Слющенко був смертельно поранений під час порятунку командира. Військова операція відбувалася на дніпровських островах поблизу Херсона.

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Справжній Герой України

Відомий атлет Олексій Слющенко захищав Україну у лавах 123-ї бригади, що базується в Миколаївській області. У перші дні російської навали Олексій вступив до лав розвідувального підрозділу.

У березні 2022 року Слющенко разом з бійцями територіальної оборони брав активну участь в обороні аеродрому "Кульбакине". Саме його відділення першими знищили на Миколаївщині іранський безпілотник "Шахед 136", тим самим врятувавши життя мирним громадянам.

Підрозділи 123-ої бригади визволяли Баштанку та спільно з іншими підрозділами сил оборони України брали участь в боях на Херсонщині.

Сестра загиблого українського спортсмена поширює петицію за надання звання "Героя України" воїнові.

Що відомо про загиблого спортсмена