На війні загинув брат футболіста Динамо та збірної України Юрій Дятлюк

Жахлива звістка прийшла в динамівську сім'ю. Брат футболіста столичного клубу та збірної України Олександра Тимчика загинув на фронті.

Трагедія сталася ще 3 серпня 2023 року. Юрій Дятлюк під час виконання бойового завдання потрапив під артилерійський обстріл поблизу Мар'їнки Донецької області. Брату футболіста Динамо Олександра Тимчика було лише 34 роки.

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Юрій Дятлюк народився в селі Крикливець Крижопільської громади Вінницької області. До війни Юрій теж займався футболом. Грав в чемпіонаті області за аматорську команду Кряж-Агро. А також був гравцем вінницького мініфутбольного клубу Хімік.

Під час повномасштабної війни, яку розпочала Росія, служив старшим сапером інженерно-саперного взводу аеромобільного батальйону 95-ї ОДШБР.

Під час пресконференції напередодні матчу-відповіді з грецьким Арісом головний тренер Динамо Мірча Луческу повідомив, що в одного з футболістів команди загинув брат. Тоді наставник "біло-синіх" не назвав прізвище. Тепер відомо, що це був брат Олександра Тимчика.

Олександр Тимчик вшанував пам'ять загиблого брата / instagram.com/tymchyk_18

У загиблого Героя залишилися дружина та двоє діточок: 11-річний син та 4-річна донька. Дружина Юрія Дятлюка Ольга створила петицію з проханням надати її чоловіку звання Героя України.

На честь загиблого воїна у Вінниці назвали щорічний турнір із футзалу.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

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