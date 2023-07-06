На війні загинув 19-річний ватерполіст Всеволод Татьков

Спортивна спільноти України понесла чергову важку втрату. В боях за незалежність нашої держави віддав своє життя ватерполіст з Харкова Всеволод Татьков.

Сумну звістку повідомила Федерація водного поло України на своїй сторінці у Facebook. Герою було лише 19 років.

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У мирний час Всеволод займався водним полом. Був гравцем команди Харківської області з цього виду спорту. Татьков неодноразово ставав призером чемпіонатів України з водного поло серед юніорів та юнаків.

24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну агресію проти України, Всеволоду виповнилося 18 років. У перший день війни юнак став на захист рідного Харкова. Пройшовши підготовку, вступив до спецпідрозділу "Кракен". Брав участь у звільненні Харківщини, Донбасу.

Загинув вночі з 4 на 5 липня 2023 року на завданні з порятунку своїх побратимів на Бахмутському напрямку.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України. Ворог відповість за все горе, що приніс на нашу землю.