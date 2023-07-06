Печальное известие сообщила Федерация водного поло Украины на своей странице в Facebook. Герою было всего 19 лет.

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В мирное время Всеволод занимался водным полом. Был игроком команды Харьковской области по этому виду спорта. Татьков неоднократно становился призером чемпионатов Украины по водному поло среди юниоров и юношей.

24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную агрессию против Украины, Всеволоду исполнилось 18 лет. В первый день войны юноша встал на защиту родного Харькова. Пройдя подготовку, поступил в спецподразделение "Кракен". Участвовал в освобождении Харьковщины, Донбасса.

Погиб ночью с 4 на 5 июля 2023 г. на задании по спасению своих собратьев на Бахмутском направлении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Враг ответит за все горе, принесшее на нашу землю.