Чемпіон Першої ліги Ігор Стахів загинув на російсько-українській війні. Трагічну звістку повідомила сторінка Ветеранів футболу Прикарпаття у фейсбуці.

Читайте також Сумна втрата: футболіст Колоса і грузинський доброволець Серго Горнакашвілі загинув на фронті

Став Янголом спорту

Відомий український футболіст народився у Коломиї. Розпочав ігрову кар'єру з аматорських колективів.

У 1991 році дебютував в івано-франківському Прикарпатті, за яке виступав з перервами п'ять сезонів. Разом з командою за підсумком сезону 1992/93 став чемпіоном Першої ліги України.

У складі рідного клубу згодом дебютував в елітному дивізіоні. Під час ігрової кар'єри Стахів захищав кольори запорізького Торпедо, Кременя, Зірки, Хутровика, ЛУКОР.

З 2002 до 2014 року грав за аматорські клуби Івано-Франківської області, де завершив кар'єру.

Ігор Стахів добровольцем пішов на війну та став на захист Батьківщини від російських варварів. Колишній футболіст низки українських клубів загинув від снайперської кулі ворога.