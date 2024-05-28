Чемпіон Першої ліги Ігор Стахів загинув на російсько-українській війні. Трагічну звістку повідомила сторінка Ветеранів футболу Прикарпаття у фейсбуці.
Читайте також Сумна втрата: футболіст Колоса і грузинський доброволець Серго Горнакашвілі загинув на фронті
Став Янголом спорту
Відомий український футболіст народився у Коломиї. Розпочав ігрову кар'єру з аматорських колективів.
У 1991 році дебютував в івано-франківському Прикарпатті, за яке виступав з перервами п'ять сезонів. Разом з командою за підсумком сезону 1992/93 став чемпіоном Першої ліги України.
У складі рідного клубу згодом дебютував в елітному дивізіоні. Під час ігрової кар'єри Стахів захищав кольори запорізького Торпедо, Кременя, Зірки, Хутровика, ЛУКОР.
З 2002 до 2014 року грав за аматорські клуби Івано-Франківської області, де завершив кар'єру.
Ігор Стахів добровольцем пішов на війну та став на захист Батьківщини від російських варварів. Колишній футболіст низки українських клубів загинув від снайперської кулі ворога.