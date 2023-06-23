На Херсонщині загинув чемпіон світу з паверліфтингу Олексій Слющенко
Джерело:Телеграм-канал Андрія Цаплієнка
Спортивна спільнота України понесла важку втрату. Рятуючи пораненого командира загинув відомий спортсмен та тренер Олексій Слющенко.
Про загибель Героя повідомили його побратими. 5 червня розвідник Олексій Слющенко був смертельно поранений під час порятунку командира. Військова операція відбувалася на дніпровських островах поблизу Херсона.
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Справжній Герой України
Відомий атлет Олексій Слющенко захищав Україну у лавах 123-ї бригади, що базується в Миколаївській області. У перші дні російської навали Олексій вступив до лав розвідувального підрозділу.
У березні 2022 року Слющенко разом з бійцями територіальної оборони брав активну участь в обороні аеродрому "Кульбакине". Саме його відділення першими знищили на Миколаївщині іранський безпілотник "Шахед 136", тим самим врятувавши життя мирним громадянам.
Підрозділи 123-ої бригади визволяли Баштанку та спільно з іншими підрозділами сил оборони України брали участь в боях на Херсонщині.
Сестра загиблого українського спортсмена поширює петицію за надання звання "Героя України" воїнові.
Що відомо про загиблого спортсмена
- У 2012 році Олексій здобув звання чемпіону світу з паверліфтингу у Празі під прапором України.
- Був чемпіоном України з бодибілдингу у 2018, 2019, 2021 роках.
- Срібним призером чемпіонатів України у 2019, 2021 роках.
- У мирний час Олексій працював тренером у спортклубах Миколаєва.