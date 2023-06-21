Олександр Ільченко віддав життя за волю та долю України у віці 36-и років. Герой був інструктором Асоціації айкікай України.

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Цінна втрата

Олександр Ільченко декілька днів тому отримав важке поранення у бою. Лікарі боролися за життя спортсмена, проте їхні зусилля не допомогли. Олександр, у якого позивний Дніпро, був інструктором Асоціації айкікай України, а також єдиним сином батьків. Варто відзначити, що Олександр добровільно пішов захищати Україну. Ще задовго до вторгнення Ільченко посилено займався військовою підготовкою і з першого дня повномасштабної війни взяв до рук зброю та у складі ТрО захищав Київ. Після звільнення свого рідного краю добровільно записався до лав ЗСУ.

Розумний, дотепний, цілеспрямований, правдолюб, із чіткою громадянською позицією. Йому ніколи не було байдуже до проблем нашого суспільства, йому не було байдуже майбутнє своєї країни. Любив футбол, але найбільше любив айкідо. Був інструктором Асоціації айкікай України, другий дан айкідо. Вчив і виховував спортивну молодь України. Був хорошою, світлою людиною. Близьким другом нашої родини та частим гостем нашого будинку. Він був єдиним сином у матері. І люблячим чоловіком своєї дружини,

– розповіла про героя телеведуча Людмила Барбір.

Людмила Барбір та Олександр Ільченко / інстаграм телеведучої