На війні загинув відданий вболівальник Динамо Олексій Кулинич

Чергова сумна звістка надійшла з фронту. В боях за незалежність України загинув фанат київського Динамо Олексій Кулинич.

Вболівальницька спільнота продовжує втрачати своїх найкращих представників на війні з підступним ворогом. Захищаючи Батьківщину від російських загарбників загинув фанат Динамо Олексій "Професор" Кулинич.

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Втрата у динамівській сім'ї

Про важку втрату повідомив столичний клуб. Олексій був відданим фанатом "біло-синіх" та навіть на військовому пікселі носив емблему улюбленої команди.

Він віддав своє життя захищаючи Батьківщину, відзначався високим професіоналізмом та відданістю своїй справі. Його мужність, сміливість і рішучість завжди будуть прикладом для всіх,

– йдеться у повідомленні Динамо.

Олексій Кулинич / ФК Динамо

Відомо, що фанат Динамо був бійцем 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Деталі загибелі не повідомляються.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям та близьким захисника України. Вічна пам'ять...

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