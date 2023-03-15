Під Соледаром загинув дитячий футбольний тренер Олександр Коротун

Російська військова агресія продовжує забирати життя українців. На Донеччині в боях з окупантами загинув тренер ДЮФК Поділля Олександр Коротун.

Сумну новину повідомила пресслужба футбольного клубу Поділля. У Хмельницькому Олександр Коротун тренував дитячу команду віком до 12 років.

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Відомо, що 35-річний тренер загинув під Соледаром. Рідні втратили з Олександром зв'язок ще в грудні минулого року. Лише в березні стало відомо про загибель захисника України.

"Футбольна родина Поділля глибоко сумує. Під Соледаром загинув Олександр Коротун. Йому було 35 років. У цивільному житті Олександр був тренером U-12 ДЮФК Поділля.

Вічна пам’ять герою! Висловлюємо найщиріші співчуття рідним Олександра. Герої не вмирають, вони назавжди залишаться у нашій пам’яті та серцях", – йдеться у повідомленні пресслужби Поділля.

Зазначимо, що Олександр Коротун був вихованцем львівського УФК-Карпати. Проте він не продовжив свою кар'єру у професійному футболі. Коротун грав за аматорські колективи Хмельниччини, а також був обіймав посаду дитячого тренера у ДЮФШ Поділля U-12.