У боях на фронті загинув призер юнацької Олімпіади-2018 з боксу Максим Галінічев

Війна проти Росії забрала життя ще одного українського спортсмена. 10 березня своє життя за незалежну Україну поклав боксер Максим Галінічев.

Його військова кар'єра розпочалась навесні 2022 року, коли Максим Галінічев відмовився від участі на чемпіонаті Європи та пішов добровольцем до десантно-штурмових військ.

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Ще одна втрата в українській спортивній родині

Під час війни проти ворога боксер отримав два поранення, але навіть вони не зупинили сміливого спортсмена та захисника України. Галінічев продовжував боронити рідну країну у 2 батальйоні 5 роти 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади (25 ОПДБр, військова частина А1126).

Життя Максима обірвалось 10 березня у боях в місті Червонопопівка, що у Луганській області.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття сім'ї та друзям загиблого боксера та Героя України. Ми нічого не забудемо та не пробачимо цього ворогу.

Що відомо про сміливого боксера Максима Галінічева

Талановитий боксер у 2017-му році став чемпіоном Європи серед молоді.

Вже наступного 2018-го Галінічев став срібним призером юнацької Олімпіади-2018.

У 2021-му здобув "срібло" чемпіонату Європи до 22 років.

Нагадаємо, що в Україні розробили спеціальний сайт "Янголи спорту", де є коротка інформація про загиблих українських спортсменів.