Сумну звістку повідомила Харківська міська рада. Під час виконання бойового завдання поблизу міста Соледар загинув Кирило Баєв. Герою України було лише 21 рік.

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Кирило народився у Харкові. З дитинства почав займатися єдиноборствами. З 2011 по 2015 рік займався дзюдо у Спортивному клубі "Слобожанець".

Був багаторазовим чемпіоном Харківської області та України з козацького двобою. Кирило вигравав Кубок світу та був призером чемпіонату світу, призером чемпіонату України з хортингу.

До російської навали Кирило навчався на факультеті фізичного виховання і спорту Харківського університету ім. Г. С. Сковороди. Після початку війни спортсмен добровільно вступив до спецпідрозділу "KRAKEN" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Кирило Баєв / facebook.com/kharkovgovernment

Світла пам'ять Герою України!