Загинув відомий гонщик Кен Блок: що відомо про чемпіона та трагічну аварію

Новий 2023 рік приніс одну з перших сумних звісток у світі перегон. 2 січня у штаті Юта загинув професійний американський гонщик Кен Блок.

Кен Блок загинув внаслідок аварії на снігоході. 55-річний гонщик не впорався з керуванням під час руху на крутому схилі.

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Що стало причиною смерті гонщика

Без чоловіка та батька залишилась дружина та троє дітей.

Ралійна команда Блока Hoonigan Racing Division попросила журналістів та прихильників гонщика не пхатись у приватне життя загиблого.

Кен був провидцем, першопрохідцем та іконою. І, найголовніше, батьком і чоловіком. Його буде неймовірно не вистачати. Будь ласка, поважайте приватне життя сім'ї в цей час, поки в жалобі,

– йдеться у повідомленні команди.

23 грудня 2022 року Блок ділився зі своїми підписниками красивим фото зі снігоходом. Зірка ралі у сімейному колі проводив різдвяні свята на своєму ранчо у штаті Юта.

Біографія загиблого Кена Блока

Кен Блок не лише відомий своїми виступати у ралі. Чоловік брав участь у змаганнях зі скейтбордингу, сноубордингу, мотокросі, ралі та ралі-крос.

У 2005 році розпочав свою кар'єру у ралі в складі команди Vermont SportsCar. На той момент Блоку вже було 38 років.

У 2006 році гонщик із США підписав нову угоду про спонсорство DC Rally із Subaru, а вже у 2010-му став гонщиком команди Monster World Rally.

Протягом своєї кар'єри багато разів підіймався на п'єдестал. Загалом він взяв участь у 25 змаганнях чемпіонату WRC, де запам’ятався видовищним стилем водіння.

Також Блок відомий за своїми відеороликами Gymkhana.

Не спортом єдиним у житті Кена Блока

У далекому 1994 році Кен Блок став засновником фірми DC Shoes, яке спеціалізувалось на виробництві спортивного взуття для скейтбордистів.

На весні 2004 року Блок продав свою фірму компанії Quiksilver, Inc. Після чого Блок заснував свою гоночну команду та почав розвивати кар'єру у світі автоперегон.