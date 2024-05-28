Життя обірвала куля ворога: на фронті загинув колишній футболіст Прикарпаття Ігор Стахів

Велику втрату понесла футбольна спільнота України. У боях з російськими загарбниками загинув колишній професійний футболіст Ігор Стахів.

Чемпіон Першої ліги Ігор Стахів загинув на російсько-українській війні. Трагічну звістку повідомила сторінка Ветеранів футболу Прикарпаття у фейсбуці.

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Відомий український футболіст народився у Коломиї. Розпочав ігрову кар'єру з аматорських колективів.

У 1991 році дебютував в івано-франківському Прикарпатті, за яке виступав з перервами п'ять сезонів. Разом з командою за підсумком сезону 1992/93 став чемпіоном Першої ліги України.

У складі рідного клубу згодом дебютував в елітному дивізіоні. Під час ігрової кар'єри Стахів захищав кольори запорізького Торпедо, Кременя, Зірки, Хутровика, ЛУКОР.

З 2002 до 2014 року грав за аматорські клуби Івано-Франківської області, де завершив кар'єру.

Ігор Стахів добровольцем пішов на війну та став на захист Батьківщини від російських варварів. Колишній футболіст низки українських клубів загинув від снайперської кулі ворога.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять...