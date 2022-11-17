У боях на Донбасі загинув ексгравець збірної України з гандболу Євген Колесніченко
Джерело:сайт Федерації гандболу України
Чергова сумна новина надійшла з фронту. У боях на сході проти російських загарбників загинув чемпіон України з гандболу Євген Колесніченко.
Війна продовжує забирати найкращих представників українського народу. Поблизу Бахмута загинув уродженець Донбасу, майстер спорту з гандболу Євген Колесніченко.
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З перших днів повномасштабного вторгнення Євген записався до Київської самооборони, а потім захищав Україну в найгарячіших точках фронту. Про загибель героя повідомила його дружина.
Поки я ще у шоці й можу це написати. Жені більше немає. Він загинув у районі Бахмута. Рідний Донбас не відпустив його,
– написала Євгенія Колесніченко у Facebook.
Нагадаємо, Євген Колесніченко був майстром спорту з гандболу. У складі донецького Шахтаря він тричі ставав чемпіоном України. Крім того, Колесніченко викликався в національну команду.
У Євгена залишилися дружина Євгенія і троє дітей.
Раніше ми повідомляли, що у боях проти російських окупантів загинув колега олімпійського чемпіона Жана Беленюка Дмитро Шпак.