У боях за Херсон загинув Дмитро Захарчук – чемпіон Європи з плавання у ластах

Війна проти Росії продовжує забирати життя українських воїнів. Під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання в ластах Дмитро Захарчук.

Віддав життя за свободу України

Створений сайт "Янголи спорту" поповниться ще одним українським героєм, який воював за країну не лише на спортивному фронті, а й на військовому. Дмитро Захарчук допомагав деокуповувати український Херсон.

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Трагічну звістку 7 жовтня сповістив Спортивний Комітет України.

Герой був вихованцем СДЮСТШ ВВС і досяг звання Майстра спорту міжнародного класу.

Редакція сайту 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким із приводу загибелі Дмитра. Ніколи не пробачимо окупанту жодної смерті українського героя.

Нагадаємо, що сайт "Янголи спорту" був спеціально створений після 24 лютого. На порталі можна прочитати коротку інформацію про колишніх чи чинних спортсменів, які змінили спорт на зброю у руках.